Emerald 2023 Hall of Fame class
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Emerald inducted three people into its 2023 Hall of Fame class during halftime of the Vikings’ Friday home football game against Ninety Six. From left are former soccer standouts Kasie Sears and Hunter Riddle, and former multisport coach Robin Scott.

 GREG K. DEAL | INDEX-JOURNAL

Emerald High School inducted three people into its 2023 Hall of Fame class on Friday night at Frank Hill Stadium.

The inductees are former coach Robin Scott and former soccer players Kasie Sears and Hunter Riddle.

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