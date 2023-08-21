Emerald High School inducted three people into its 2023 Hall of Fame class on Friday night at Frank Hill Stadium.
The inductees are former coach Robin Scott and former soccer players Kasie Sears and Hunter Riddle.
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