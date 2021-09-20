Somebody explain to publisher WHITING DESTROYING their paper.
He so DAM DUMB doesn’t know our 2ND.AMENDMENT guarantee “our right to buy own possess weapons SHALL NOT BE ABRIDGED” .
HE QUOTED A LIE ABOUT AMERICANS ARE”USING LOOPHOLES TO ILLEGALY BUY GUNS.”
WHITING STUCK HIS HEAD IN HIS CRACK AGAIN CRITICISED PEOPLE CLAIMED THEIR CIVIL RIGHTS TO CHOOSE NOT TAKE THE VACCINE THAT HAS KILLED OVER 12,000 AMERICAN’S ACCORDING TO CDC VARES RECORDS.
HE HAS NO AUTHORITY OR LEGAL OR MORAL AUTHORITY TO JUDGE ANYBODY EXCEPT HIS OWNSELF .
“JUDGE NOT LEST YOU BE JUDGED.” HE CONTINUES TRY DICTATE MORALITY TO EVERYONE IN GREENWOOD BUT THE MURDERS SHOOTING BLACKS.
PS: THE MORON HESS MUST BE A MORON IF CANT REMEMBER HE ELECTED A CHINESE COMMUNISTS SYMPATHIZER JOE BIDEN FOR PRESIDENT AND DONALD TRUMP GAVE US WORLD PEACE AND MADE PEACE AGREEMENTS WITH MUSLIM COUNTRIES NOT LIKE BIDEN OBAMA BOMBING MOR COUNTRIES SINCE THE 2ND WORLD WAR. WE HAD NO INFLATION. PLENTY PETROLEUM PLENTY JOBS PLENTY FOOD NOW BIDEN DEMOCRATS GIVE US $5 GAS FOOD SCARE CARS SCARCE PEOPLE DYING FROM VIRUS THE LIAR SAID HE CAN CURE.
WAY GO HESS YOU LIKE SOCIALISM GET OUT THIS COUNTRY.
JEFF WOOD
Greenwood