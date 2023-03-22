YOU’RE TELLING US ABOUT SUNSHINE IS DISINFECTANT? DEMONCRATS HAVE LIED. JOE BIDEN KEEPS LYING TELLING 6 OFFICERS KILLED JAN 6. ONLY DEATH JAN 6 WAS RETIRED UNARMED AIR FORCE VETERAN MURDERED BY CAPITAL POLICE. SECKNICK DIED OF STROKE AFTER JAN 6 ACCORDING TO AUTOPSY NOT BEAT BY FIRE EXTINGUISHER AS REPORTED CONTINUOUSLY BY ASSOCIATED PRESS AND INDEX JOURNAL. WE WATCHED THE ONE SIDED JAN 6 DEMOCRATS COMMITTEE SPREAD LIES ABOUT THE RIOT ON CAPITAL BUT NOT SINGLE INSURRECTION CHARGE WHILE 33YR NAVY VETERAN WITH PTSD WAS ACCUSED OF VIOLENCE BUT SECURITY CAMERAS SEE HIM LED BY CAPITOL POLICE BEING SHOWN DOORS OPENED FOR HIM IN SENATE BY SIX ARMED CAPITAL POLICE. WE CAN SEE FBI PLANT TELLING TRUMP RALLY ATTENDEES THEY NEED TO GO IN CAPITAL? NO CHARGES FOR HIM? 1,000 AMERICAN CITIZENS WHO TRESSPASSED IN CAPITAL NO ARMS NO VIOLENCE HAVE THEIR CONSTITUTIONAL RIGHTS VIOLATED BY DEMOCRATS DOJ.
HANDFUL EXTREMIST BROKE WINDOWS TO GAIN ENTRY BUT MOST WERE ALLOWED IN BY POLICE.
IF DEMOCRATS LIKE NANCY PELOSI AND SCHUMER HAD AGREED TO POTUS TRUMP AUTHORIZED 10,000 NATIONAL GUARD DUE TO INTELLIGENCE REPORTS HIS ADMINISTRATION HAD RECEIVED NOTHING WOULD HAVE HAPPENED LIKE 2020 NATIONAL RIOTING BY BLM AND MURDERS COPS BURNED FEDERAL PROPERTY PLUS PRIVATE PROPERTY DESTROYED AND THEY’RE OUT FREE THANKS TO DEMOCRATS LIKE SOROS AND KAMALA HARRIS.