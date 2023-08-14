Saturday was a day of memories as a former Greenwood resident returned to see how her memories are being shared.
Evelyn Gross-Brein donated her wedding trousseau to The Museum of Greenwood. The exhibit has been up for about a month. On Saturday, she made the nearly six-hour trip from Birmingham, Alabama, to see the exhibit with several members of her family.
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