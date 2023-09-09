Marionneaux, Ralph Daren and Marionneaux, Dana B. to Perkins, Dustin Jay and Perkins, Dawn Marie, Lot 67, Grand Harbor Sub., Ph. I, $30,000.
Global Housing Investment Trust Inc. to Leopard, Peyton E. and Leopard, Hannah D., Lot 35, Forest Lake Sub., $128,900.
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