Echols, Peggy R. and Echols, Peggy to Perdue, Jennifer Lynn, Lot 7, Sub. 1, Miss Margarite Marshall Property.

Esco, Barry L. and Esco, Cynthia M. to Esco, Barry L. and Esco, Cynthia M. and Esco, Taylor C. Trustee and Esco, Family Trust, Lot 95, Woodfields Sub.