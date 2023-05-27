Crocker, Bryan to Pinkard, Mariana S. and Pinkard, Joseph Lamar, Lot 46, Pepperhill Sub., $310,000.
Cato, Lora M. to Harris, Kimlinh and Harris, Robert L., Lot 122, Harborside Sub., $5,800.
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