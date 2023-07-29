Crotts, Thomas O. By AIF and Crotts, Brenda S. and Crotts, Brenda S. AIF to Lord, Michael T., Lot 0.58A, County, $105,000.
Argo, Al Dennis and Argo, Dennis Al to Brown, Wendi, Tracts A, 2 & 2-A, County.
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