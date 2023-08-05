Sharbaugh, Patricia A. and Miller, Michael D. to Babu, Renju James and Samuel, Moncy, Unit A, Thornbrook, $191,200.
Clifton, Lucius Baltzegar Jr., Estate and Baltzegar, Clifton Lucius Jr., Estate to Key, Sammie L. Jr., Lot, Elizabeth Avenue, $190,000.
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