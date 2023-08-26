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Now through Sunday, Artist Collective in Spartanburg presents, “Inked, Brushed, Rolled and Penciled” by the Greenville Contemporary Print Collective is in the Solomon Gallery. Visit: artistscollectivespartanburg.org.

Donaghy can be reached at 864-943-2518 or sdonaghy@indexjournal.com.