Listings subject to change. Contact host organizations for most up-to-date information.
Sept. 7, Newberry Opera House presents KT Tunstall. For tickets/information: newberryoperahouse.com or 803-276-6264.
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