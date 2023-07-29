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Artists Collective in Spartanburg announces a group art show and a contemporary print show. Various art forms are represented in “It’s Relative”, a group art show, now through Aug. 5. “Inked, Brushed, Rolled and Penciled” by the Greenville Contemporary Print Collective is in the Solomon Gallery, now through Aug. 27. Visit: artistscollectivespartanburg.org.