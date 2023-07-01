Diane Blue and her All-Star Band (copy)

Diane Blue and her All-Star Band will perform several times during the 22nd S.C. Festival of Discovery. This blues artist is making her debut in Uptown Greenwood during the festival’s Blues Cruise.

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Diane Beaulieu, who performs under the stage name Diane Blue, is a fierce singer, songwriter and blues harp player.

Diane, who hails from a no-stoplight town in Massachusetts, is making her debut at the 2023 South Carolina Festival of Discovery Blues Cruise, along with her four-piece band.

Contact St. Claire Donaghy at 864-943-2518.