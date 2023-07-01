Diane Beaulieu, who performs under the stage name Diane Blue, is a fierce singer, songwriter and blues harp player.
Diane, who hails from a no-stoplight town in Massachusetts, is making her debut at the 2023 South Carolina Festival of Discovery Blues Cruise, along with her four-piece band.
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