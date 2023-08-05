Comedian and Pacolet native Michelle Rider, who does stand-up with the stage name Shelly Belly, says we all need more moments of laughter.

Rider is bringing her brand of Southern comedy to Abbeville Opera House at 7:30 p.m. Aug. 26 to see to it that people do.

Donaghy can be reached at 864-943-2518 or sdonaghy@indexjournal.com.