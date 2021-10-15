Neal Weber Stevens, Travelers Rest and Kelsey Reid Sherard, Greenwood.
Daniel Ross Doolittle, Greenwood and Crystal Lee Cannon, Greenwood.
Adam Samuel Taylor, Greenwood and Chandler Gracen Slack, Chapin.
Brandon Cody Pinson, Hodges and Anna Elizabeth Lee, Due West.
Jerred Bret Bates, Greenwood and Brantley Kathlyn Sacoco, Greenwood.
Sean Duane Murray, Charlotte, North Carolina, and Holly Marie Cavanaugh Charlotte, North Carolina.
Walter James Lawlor, Greenwood and Katelyn Renee Owen, Greenwood.
Coleton Abel Lollis, Greenwood and Destiny Nicole Fortner, Anderson.
Christopher Ray Satterfield, Greenwood and Amber Austin Boswell, Greenwood.
Wesley Cole Davis, Greenwood, and Elyse Glessnor McFarlane, Greenwood.
Samuel Brunson George II, Greenwood and Jill Marie Dyal, Ware Shoals.
Mary Ann Tyler, Ninety Six and Jerri Tomeca Calhoun, Ninety Six.
Benjamin Alexander Carter, Due West and Lauren Jade Creswell, Greenwood.
Michael Anthony Patterson, Greenwood and Mary Louise Thompson, Greenwood.
David Franklin Dwayne Freeman, Ware Shoals and Holly Marie Kemph, Ware Shoals.
Jacob Matthew Ston, Abbeville, and Hope Leanne DeLoach, Greenwood.