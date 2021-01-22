Kendrick Black Sumter Cameron, SC, and Loreal Natima Salone, Greenwood.
William Clyde Akers III, Ninety Six and Julia Kate Minton, Ninety Six.
Robert Eric Delgado, Abbeville and Haley Sorrow Schleicher, Greenwood.
Austin William McDonald, Donalds and Kristen Briana Ouzts, Donalds.
Thomas Henry Young Jr., Troy and Edith Jan Drinkard, Bradley.
Zackary Paul Allen, Laurens and Brittany Nicole Brown, Laurens.
Johnathon Paul Rice, Greenwood and Molly Kathryn McDermott, Hodges.
Efrain Hernandez Torres, Greenwood and Shimila Latreka Cheatham, Greenwood.
Armando Luis Lopez-Velez, Greenwood and Savannah Hope Durham, Abbeville.
Dylan Scott Fallaw, Greenwood and Erica Nicole Hall, Greenwood.