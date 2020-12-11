Alex Parker Harlow, Greenwood and Cindy Ruby Bustamante, Greenwood.
Stephen Cortney Norman, Greenwood and Justina Marie Barbee, Greenwood.
Austin Reed Mitchum, Greenwood and Leah Denise Barrett, Bradley.
Earl Ryan Johnson, Greenwood and La’Quita Sa’Da Brown, Greenwood.
James Byron Varnum, Hodges and Terri Ann Parks, Hodges.
Ronnie Lynn Alexander, Greenwood and Lisa Harrison Wilson, Greenwood.
Arley Seth Hendrick, Greenwood and Caitlin Anne Kennedy, Greenwood.
Ryan Andrew Davis, Greenwood and Jennifer Louise Hooten, Greenwood.